Gönüllü asistan doktorlar deprem bölgesinde yara sarıyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 23 asistan doktor yaraları sarmak için yoğun mesai harcıyor.Aralarında kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, dahiliye, nöroloji, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, plastik cerrahi, psikiyatri ve kadın doğum alanlarındaki asistan doktorların bulunduğu ekip, poliklinik ve acil servis hizmetlerinin yanı sıra çadırlarda kurulan steril alanlarda lokal anesteziyle ameliyatlar gerçekleştiriyor.

"İMKANLARI DEPREMZEDELERE SUNUYORUZ"

Ortopedi asistan doktoru Ramazan Kaplan, AA muhabirine, 23 kişilik ekiple poliklinik ve acil hizmetleri karşılamak üzere Hatay'a gönüllü geldiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde kurduğu 100 yatak kapasiteli sahra hastanesinde ellerinden gelen tedavi imkanlarını depremzedelere sunduklarını aktaran Kaplan, "Tabii ki afet bölgesinde bulunmak çok zor. Buradaki insanlar çadırda, konteynerlerde kalıyorlar, kendi evleri yok. Çoğunun kayıpları var. Bu durumu görünce 'Biz de burada bulunmalıyız, yardımcı olmalıyız, bir işin ucundan tutarız en kötü şekilde' diye düşünerek geldik." şeklinde konuştu.

Kaplan, günde yaklaşık 70 vakaya baktıklarını, 2-3 ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatarak, ağırlıklı olarak ortopedi ve plastik cerrahi branşlarında vaka geldiğini kaydetti. Şehirdeki yıkımın boyutunun büyüklüğüne işaret eden Kaplan, "Devlet buranın kalkınması için, yaraların sarılması için elinden geleni yapıyor. Biz de yine buradayız, sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

AA