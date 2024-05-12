Bu sefer kızlar arabayla erkek arkadaşlarını aldı: "Artık sıra bize geldi"

Sosyal medyanın güçlü etkisiyle hayatımıza giren yeni trendlerden biri de arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal etkileşimleri paylaşma biçimimizi değiştiriyor. Son zamanlarda bir grup kızın, erkek arkadaşlarını arabayla alıp bu anları sosyal medyada paylaşması büyük ilgi çekti.

Kızlar, arkadaşlarını arabayla alıp yaptıkları bu jesti, "Artık sıra bize gelmiştir. Selam prensesler…" notuyla paylaştıkları video ile duyurdular. Videoda, kızların arabayla gelmeleriyle birlikte erkek arkadaşların şaşkın ve sevinçli ifadeleri yer alıyor. Bu jest, sadece erkek arkadaşları değil, izleyenleri de gülümsetti.