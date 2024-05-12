Dev dalgayı gören tatilciler korkuyla kaçıştı

Brezilya sahilinde güneşin tadını çıkaran tatilciler, aniden gelen dev dalganın şiddeti karşısında büyük bir şok yaşadılar. Sahilde keyif yaparken birdenbire gelen dev dalga, tatilcileri hazırlıksız yakalayarak panikle kaçmalarına neden oldu.

Dalga, bazı eşyaları sürüklerken, insanlar ise telaş içinde kaçmaya çalıştı. Görüntülerde, insanların hızla koşarken bazılarının da eşyalarını kurtarmak için çabaladığı görüldü. Bu ani ve beklenmedik olay, tatilciler arasında büyük bir şaşkınlık ve endişeye yol açtı. Olay anında yaşanan panik kameraya yansıdı.