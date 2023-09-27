Google 25. yılına özel doodle yayınladı. Google hangi ülkede kurulmuştu

Editör: Ersoy ÖZDEM

En çok sevilen arama motoru Google bugün 25 yaşında.

25. yılına özel bir doodle yapan Google, sayfasına girdiğinde kullanıcıları konfetilerle karşılıyor.

GOOGLE HANGİ ÜLKENİN, NE ZAMAN KURULDU?

Google, 1996 yılında kuruldu. California'da dünyaya gelen dünyaca ünlü arama motoru Google, insanlara büyük bir bilgi kaynağının sunulduğunu belirtmek için bu isim konulmuştu.

Googol on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı.

Bugün kullandığı alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kurulmuş oldu.

Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı.