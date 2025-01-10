Google, AI takımlarını DeepMind'a dahil ediyor

Google, yapay zeka gelişimini hızlandırmak için AI hizmetleri, platformları ve araçlarını geliştiren ekipleri daha da sadeleştiriyor. Şirket, 9 Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, AI Studio ekibini ve Gemini serisi modellerinin API geliştiren ekibini DeepMind’a katacağını duyurdu.

Google DeepMind, 2023 yılında Google’ın DeepMind ekibi ile Google Research’taki Google Brain ekibinin birleşmesiyle kuruldu. Bu departman, şirketin son dönemdeki yapay zeka ürün yeniliklerinin arkasındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olarak dikkat çekiyor. DeepMind, Gemini serisi gibi birçok yeni yapay zeka ürünü ve teknolojisinin geliştirilmesinden sorumlu.

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Google AI Studio, yapay zeka geliştiricileri için platformlar sunarken, Gemini serisi modelleri daha çok doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi alanlarında kullanılan modelleri kapsıyor. Google’ın bu yeni düzenlemesiyle, hem araştırmaların hızlanması hem de geliştirici ile araştırma arasındaki işbirliğinin daha verimli hale gelmesi bekleniyor. Google’ın AI Studio platformunun başındaki Logan Kilpatrick, yaptığı açıklamada, bu adımın zaten derinleşmiş olan işbirliklerini güçlendireceğini belirtti.

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DeepMind’a katılacak bir başka ekip üyesi olan mühendis Jaana Dogan, yapılan değişikliğin DeepMind’in çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde geliştireceğini ifade etti. Dogan, “Daha iyi API’ler, daha fazla açık kaynak, daha fazla araç ve bunun gibi birçok yenilik geliyor. Bunlar, sadece başlangıç” dedi. Bu açıklamalar, Google’ın AI araştırmalarındaki şeffaflık seviyesini artırma çabalarını yansıtıyor.

Google’ın Gemini destekli sohbet robotu ve ilgili ekiplerin de DeepMind’a taşınması, şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemeyi hızlandırma amacının bir parçası olarak görülüyor. Google CEO’su Sundar Pichai, bu reorganizasyonun, şirketin yapay zeka alanındaki gelişmelerini hızlandırmak için yapıldığını belirtmişti. Pichai, Gemini’nin tüketici tarafında daha fazla yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini, 2025 yılında bu konuda önemli ilerlemeler kaydedeceklerini söyledi.

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Son dönemde Google, yapay zeka araştırma ve sorumlu yapay zeka (AI) ekiplerini de DeepMind bünyesine katmıştı. Şirket, yapay zeka geliştirme konusunda ciddi bir hız kazanmayı ve liderlik konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Pichai, DeepMind’ın yapacağı bu hızlı ilerlemeyle Google’ın pazar liderliğini elde etme hedefine adım adım yaklaşacağına dikkat çekti.

Google’ın bu yeni stratejisi, şirketin yapay zeka ürünlerinin daha verimli, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale gelmesini sağlayacak gibi görünüyor. 2025’te Gemini ve diğer yapay zeka ürünlerinin daha yaygın kullanımı bekleniyor.