Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor

Arama motoru Safari'ye gelen alt arama çubuğu özelliğinin Google'ın Chrome'una da eklendiği açıklandı.

Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor

Apple'ın, iOS 15 ile birlikte Safari’ye getirdği "arama çubuğu" özelliği sayesinde kullanım daha da kolaylaşmıştı.

Bu özellikle aramaya parmağın daha kolay ulaşması nedeniyle bu özellik kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Chrome, bu tasarım değişikliğini benimseme kararı aldı. Steve Moser ilk olarak iOS için Chrome’un yayın öncesi sürümüne eklenen yeni adres çubuğu ayarının ekran görüntüsünü paylaştı.

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ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google Chrome için gelen bu yeni özellik adres çubuğunu üst veya alt olarak değiştirmenize imkan sağlıyor. Bu alana dokunup basılı tutulduğunda da bu çubuk alt ve üst olarak kolayca yer değiştiriyor. Özellik TestFlight aracılığıyla denendi ve üstteki ekran görüntüsü paylaşıldı.

Safari’deki bu özelliğin Chrome için gelmesi ayrıca iki tarayıcı arasında geçiş yapan insanlara da kolaylık sağlayacaktır. Chrome kullanıcıları da Safari’nin 2021’de kullanıma sunduğu popüler seçeneğin keyfini çıkarabilme imkanına erişileceği belirtildi.

ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

iOS 17’den itibaren Safari, Ayarlar > Safari > Sekmeler bölümünde varsayılan alt arama çubuğunu klasik üst konuma geçirmenize olanak tanır.

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