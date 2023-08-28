Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Google ses kaydedici uygulamasını yapay zeka ile güçlendirme üzerinde çalışıyor.

Google bir uygulamasını daha yeniliyor

Alanyahaber’de yer alan bilgilere göre, teknoloji devi Google yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Google ses kaydedici uygulamayı güncelleyecek. Bu yenilik, kullanıcıların ses kayıtlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve anlamlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yapay zeka, ses kaydedici uygulamasına getirilecek olan yeni özelliklerle, kaydedilen seslerin otomatik olarak metne dökülmesi, transkriptlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulması gibi işlevleri destekleyecek.

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Bu sayede kullanıcılar, toplantı notları, röportajlar veya kişisel ses kayıtları gibi içerikleri daha kolay bir şekilde arşivleyebilecek ve paylaşabilecek.

Sesin otomatik olarak metne dökülmesi, veri analizi yapılması veya sesli notlar alınması gibi durumlar daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Google'ın ses kaydedici uygulamasına getireceği yapay zeka destekli özelliklerin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı henüz net değil.

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