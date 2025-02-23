Google, Chromecast dönemini resmen kapatıyor

Google, 2020 yılında tanıttığı Chromecast with Google TV modelini ve 2022’de piyasaya sürdüğü HD versiyonunu resmen satıştan çekti. Uygun fiyatlı bir çözüm sunan bu cihazlar, eski televizyonları Android TV ekosistemine entegre etme konusunda büyük ilgi görmüştü. Ancak artık Google’ın resmi mağazasında yer almıyorlar.

Buna rağmen, cihazın stokları tükenmiş değil. Üçüncü parti satıcılarda hala Chromecast modelleri bulunabiliyor. Ayrıca, Google, mevcut kullanıcıları için yazılım desteğini sürdüreceğini ve Android TV 14 güncellemesini yayınlayacağını duyurdu. Ancak uzun vadede bu desteğin sona erme ihtimali yüksek.

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GOOGLE, ALTERNATİFİNİ SUNUYOR AMA...

Google, Chromecast’in yerini alacak yeni bir akış cihazı olarak Google TV Streamer’ı öne çıkarıyor. Ancak bu yeni ürün, Chromecast’e kıyasla daha pahalı bir çözüm sunuyor. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir alternatif arayan kullanıcılar için bu durum dezavantaj olabilir.

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CHROMECAST NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Chromecast, akıllı TV'lerin yaygın olmadığı bir dönemde büyük bir boşluğu doldurmuştu. Kolay kurulumu, uygun fiyatı ve Google ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde milyonlarca kişi tarafından tercih edildi. Ancak günümüzde çoğu yeni televizyon, Google TV, webOS, Tizen veya Roku gibi işletim sistemleriyle geldiği için harici bir cihaza olan ihtiyaç azaldı.

Ayrıca, birçok modern televizyon, mobil cihazlardan doğrudan ekran yansıtmayı desteklediğinden, Chromecast’in sunduğu özellikler artık pek çok modelde yerleşik olarak bulunuyor.

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MEVCUT KULLANICILAR NE YAPMALI?

Eğer bir Chromecast with Google TV sahibiyseniz, panik yapmanıza gerek yok. Google, güvenlik güncellemeleri ve yazılım desteğini bir süre daha sürdürecek. Ancak uzun vadede yeni cihazlara yönelmek gerekebilir.