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Google deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır

Google deprem erken uyarı sisteminin nasıl açılacağıyla ilgili bilgiler tek tek anlatıldı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:42
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Google deprem erken uyarı sistemi nedir ve nasıl açılır

Google deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır
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Ülkede yaşanan 2 büyük depremin ardından Hatay’da da dün 2 büyük deprem yaşandı.

Devam eden artçı depremler korku ve endişeye neden oluyorken geçtiğimiz günlerde küçük çaplı depremleri haber veren Google deprem erken uyarı sisteminin nasıl açılacağı merak konusu oldu.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Halktv’de yer alan bilgilere göre, deprem erken uyarı sistemi, Google tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu sistem 3 milyardan fazla akıllı telefonun çoğunda bulunan ivme ölçerleri kullanarak yaklaşan sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki kullanıcılarına saniyeler önce uyarı gönderebiliyor.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Deprem uyarı sistemini aktif hale getirmek için telefonunuzun “konum” ayarlarını aktif hale getirmelisiniz. Yakın çevrenizde yer meydana gelecek 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde sizlere uyarı göndermek için, Google konumunuzu kullanıyor. Telefonunuza gelecek uyarıları ise SharkeAlert tarafından alınan veriler ile gönderiyor.

GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL, NEREDEN KURULUR?

Android deprem uyarı sisteminden yararlanabilmek için öncelikle kablosuz bağlantı ya da veri bağlantısı açılmalıdır. Uygulamayı kullanmak için konum bilgilerinizin açık olduğundan emin olmalısınız.

Kullandığınız akıllı telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın.

Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları seçeneğine dokunun.

Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

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