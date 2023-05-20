Google Pixel Flip’ten ilk resmi açıklama

Google, I/O 2023 etkinliğinde Pixel Fold isimli ilk katlanabilir telefonunu paylaştı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, modelin Haziran ayında satışa çıkabileceği iddia ediliyor.

Google Urün Müdürü, dikey olarak katlanabilir bir Pixel Flip fikrine açık olduklarını söyledi.

Google Ürün Müdürü George Hwang, şirketin katlanabilir telefonlar üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Buna göre Google, Pixel Flip olarak adlandırılması beklenne dikey menteşeli bir cihazı araştırmaya başladı.