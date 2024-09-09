Google yorumlarına göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyisi seçildi

Kaynak: İHA
Google yorumlarına göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en iyisi seçildi

Google inceleme puanlarına dayalı bir araştırmaya göre, Avrupa'nın en iyi ve en kötü havalimanları açıklandı.

İGA İstanbul Havalimanı, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en iyi havalimanı unvanını elde etti. Holidu'nun yaptığı çalışmada, Google Haritalar'daki ortalama puanlar ve yolcu sayıları analiz edilerek Avrupa'nın en işlek 100 havalimanı değerlendirildi. İGA, 101 bin 956 kullanıcı değerlendirmesiyle 4.4 yıldız alarak listenin zirvesine yerleşti.

Araştırmaya göre, Girit'teki Kandiye Havaalanı ise 21 binden fazla inceleme sonucu 2.6 puan alarak Avrupa'nın en kötü havalimanı olarak belirlendi.

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, “Google yorumlarında da görüldüğü gibi, başarımıza katkıda bulunan herkese minnettarız. İGA’yı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz ve bu başarıyı sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Bir Google kullanıcısı da İGA Havalimanı hakkında, “Havaalanı muazzam, son derece temiz ve düzenli” yorumunda bulundu.

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