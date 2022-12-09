9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 2022 yılında Google’da en çok ne arandı? 2022 Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler..

2022 yılında Google’da en çok ne arandı? 2022 Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler..

En büyük arama motorlarından Google 2022 yılına dair arama motoru verilerini paylaştı. Buna göre 2022 yılında Google’da en çok neler aratılmış, Türkiye 2022 yılında Google’da en çok ne aramış ortaya çıktı. Peki, 2022 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? 2022 Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler..

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:16
Takip Et

Google'da en çok hangi kelimeler arandı? 2022 Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler..

2022 yılında Google’da en çok ne arandı? 2022 Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler..
+
Aa
-

Google 2022 yılına ait verilerini paylaştı. Dünyada ve Türkiye’de 2022 yılında Google’da ne aratılmış liste liste paylaşıldı. Peki, 2022 yılında Google'da en çok hangi kelimeler arandı? 2022 Türkiye'de Google'da en çok aranan kelimeler..

Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldı Google 2022 yılının arama motoru verilerini paylaştı. Peki, 2022 yılında Google’da en çok ne arandı?

2022 GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN

-Dolar/TL

-Bayram tatili kaç gün

-ÖBA

-Bergen

-Kedi

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİMLER

-Icardi

-Ece Erken

-Şinasi Yüzbaşıoğlu

-Mertens

-Joao Pedro

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN KAYBETTİĞİMİZ İSİMLER

-Ahmet Çalık

-Cüneyt Arkın

-Fatma Girik

-Billur Kalkavan

-İlhan İrem

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

-Yalı Çapkını

-Duy Beni

-Gelsin Hayat Bildiği Gibi

-Tozlu Yaka

-Erşan Kuneri

GOOGLE'DA EN ÇOK YAPILAN RÜYA ARAMALARI

-Rüyada deprem olması

-Rüyada erkek bebek doğurmak

-Rüyada yazın kar yağdığını görmek

-Rüyada teyze kızı görmek

-Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir

GOOGLE'DA EN ÇOK YAPILAN 'BEN NEDEN...?' ARAMALARI

-Ben neden sevilmiyorum

-Ben neden bu kadar çirkinim

-Ben neden doğdum

-Ben neden dışlanıyorum

-Ben neden eziğim

GOOGLE'DA EN ÇOK YAPILAN 'KİM?' ARAMALARI

-Elenen isim Survivor kim elendi

-Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye

-Maske Kimsin Sen Aslan kim

-İlk küfürü kim buldu

-Doya Doya Moda kim elendi

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN KOMBİNLER

-Kar kombini

-Bayram kombini

-Sek erkek kombini

-Piknik kombini

-İlk buluşma kombini

GOOLE'DA EN ÇOK YAPILAN 'NASIL OLUNUR?' ARAMALARI

-Özel Güvenlik nasıl olunur

-Gassal nasıl olunur

-Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur

-Büyükelçi nasıl olunur

-Vatman nasıl olunur

GOOGLE'DA ÇOK YAPILAN 'NASIL?' ARAMALARI

-İncir nasıl oluşur

-Yarın hava nasıl olacak

-Bergen nasıl öldü

-Enes Kara nasıl öldü

-Onur Belgesi nasıl alınır

GOOGLE'DA EN ÇOK YAPILAN 'NEREDE?' ARAMALARI

-Faroe Adaları nerede

-Andropoz nerede çekildi

-Çernobil nerede

-Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu

-Elhamra sarayı nerede

GOOGLE'DA EN ÇOK YAPILAN 'YAKINIMDA' ARAMALARI

-Yakınımda nöbetçi eczane

-Yakınımda elektrikçi

-Yakınımda otel

-Yakınımda yemek

-Yakınımda taksi durağı

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.