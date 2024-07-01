Google'dan Android telefonlara yeni özellik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google'dan Android telefonlara yeni özellik

Google Android cihazlara ekleyeceği yeni özellik ile cep telefonlarının ellerden düşürülmesini daha da zorlaştıracak.

Google yeni bir özellik getirerek Koleksiyonlar özelliğini devreye soktu. Bu sene tanıtılan yeni özellik ile bundan sonra telefonlarınızdaki uygulamalara daha çok bağımlı hale gelebilirsiniz.

Bu özellik ile cep telefonlarınızın ana ekranına yeni bir widget eklenme seçeneği olacak. Bu widget ile uygulama üzerindeki güncellemeler daha da kolay erişilebilir olacak. Google bu özelliğini izle dinle oku gibi kategorilere ayıracak.

Çalışma prensibi ise şu şekilde olacak cihazınızda en çok kullandığınız uygulamalar tespit edilecek. Uygulama içerisinde size gelen bildirimler bu pencere içerisinde gözükecek. Yani bir uygulama size bildirim göndermek yerine ana pencerenize hatırlatma koyacak.

Bu sayede ise uygulamalarda yarım kalan işlemlerinize devam edebileceksiniz.

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