Google'dan kayıp telefon derdine son. Android 15 ile kullanıma sunuldu

Kaynak: Shifdelete.net
Google'dan kayıp telefon derdine son. Android 15 ile kullanıma sunuldu
Google kaybolan telefonların çok daha erken bir sürede bulunabilmesi için geliştirdiği Cihazımı Bul işlevinin geliştirilmiş versiyonunu Android 15 ile kullanıcıların deneyimine sundu.

Google’dan uzun bir süredir beklenen Cihazımı Bul ağı için milyonlarca kullanıcının beklediği müjdeli haber geldi. Şirket tarafından yapılan son açıklama ile Apple cihazlarda kullanılan Bul Ağı mantığının kullanıma sunulduğunun duyurdu.

Peki deneyime sunulan sistem nasıl çalışıyor?

Android kullanıcıları yeni güncelleme ile kaybettikleri eşyaları başka Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağı ile bulabilecekler.

Yani bu özelliği kullanabilmek için bir internet bağlantısında gerek duyulmuyor. Gereken tek şey sadece Bluetooth bağlantısının açık olması.

ŞARJ NE OLACAK?

Buraya kadar her şey yerli yerindeyken kullanıcıların aklına bir soru takıldı. Şarj süreleri ne olacak?

Aktarılan son bilgilere göre Bluetooth’u tamamen kapatmak yerine duraklatma imkanı geliyor. Bu sayede şarj fazla bir şekilde Bluetooth tarafında harcanmayacak.

BU hizmet şu an sadece ABD’de ve Kanada’da kullanıma sunuluyor. Yakında tüm dünyaya da yayılacak.

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