Google'dan yeni telefon geliyor. Fiyatıyla şaşırtacak

Google’ın akıllı telefon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Pixel A serisi telefonlar için belirli bir tanıtım takvimi sunmayan dev teknoloji şirketinin Pixel 3a modelini 2019 yılının mayıs ayında tanıttığı biliniyor.

Google, Pixel 3a’dan sonra ilerleyen yıllarda 4a ve 5a modellerini ise ağustos ayında piyasaya sundu. Şirket geçtiğimiz yıl Pixel 6a modelinin tanıtımı için ise temmuz ayı tercih edildi.

GOOGLE PİXEL 7A HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK

Durum böyleyken Google Pixel 7a için net bir tanıtım tarihi vermek oldukça zorlaşırken Twitter’da SnoopyTech adıyla bilinen güvenilir bir uzman, Pixel 7a’nın tanıtım tarihi için oldukça önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre Google’ın yeni fiyat performans odaklı telefonu önümüzdeki 2 hafta içerisinde mağazalara ulaşacak. Yeni telefon bundan kısa bir süre sonra ise satışa sunulacağı düşünülüyor.

SnoopyTech’in bu kısa süreli öngörüsü eğer doğru çıkarsa, yeni telefonu 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan Google I/O etkinliğinde gün yüzüne çıkabilir. Böylelikle yeni Pixel 7a modelini beklenenden çok daha önce görme fırsatı yakalanmış olur. Önceden gelen bilgiler yeni telefonun haziran ayında tanıtılacağı yönündeydi.

Diğer yandan fiyat performans modelinin renk seçenekleri konusunda da bir iddia daha ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre Google Pixel 7a için daha önce konuşulan yeşil renk seçeneği iptal oldu. Buna göre yeni telefonu siyah, beyaz ve mavi renklerde görülecek.