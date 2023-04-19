Google Pixel Fold’un fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi de açıklandı

Google Pixel Fold modelin tanıtım tarihi ve fiyat ortaya çıktı.

Google Pixel Fold’un fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi de açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Pixel Fold modelinde, 8 GB ve 12 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği sunulacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneği yer alacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

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FİYATI DA BELLİ OLDU

Google Pixel Gold modelinin 1.799 fiyat etiketine sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Galaxy Z Fold 4 modeli 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu.

İç ekran, 1840 x 2208 piksel (5:6 en boy oranı) çözünürlüğü destekleyecek. Ekranın 7.58 inç boyutlara sahip olacağı belirtiliyor. Ortalama 800 nit parlaklığa sahip olacağı belirtilen ekran, 1200 nit maksimum parlaklık sağlayabilecek.

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Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazın kamera özellikleri henüz bilinmiyor. Şirketin Pixel Fold modelinde 5.000 mAh ve üzeri batarya kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

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