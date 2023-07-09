Görevde yükselme sınavı gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme sınavı gerçekleştirildi.

Görevde yükselme sınavı gerçekleşti

İHA
Milli Eğitim Bakanlığınca görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçevesinde Şube Müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjan için görevde yükselme sınavı yapıldı. 3 oturum şeklinde düzenlenen sınava toplam 770 aday katıldı.

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Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınav Başvuru kılavuz hükümleri gereğince 1. oturumu saat 09.30'da (Şube Müdürlüğü), 2. oturumu 12.30’da (Memur-Şef) ve 3. oturumu 16.00’da (Sayman) başlayıp, üç oturum olarak yapıldı.

Her bir oturumda adaylara 60 soru yer alan kitapçıklar ve 75 dakika süre verildi. Kendileri için hazırlanan salonlarda sınava giren engelli adaylara ek süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile bu sene şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek adaylardan sınav ücreti alınmadı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ülke genelinde yapılan sınav Muğla’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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