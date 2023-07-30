Görevimiz Tehlike’nin görüntülerini sızdıran Kapalıçarşı esnafının kim olduğu belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre, Görevimiz Tehlike filminin Kapalıçarşı çekimlerinin iptal edilmesine neden olan esnafın kimliği belli oldu. Gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu. Ünlülerin halıcısı denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

Ülkemize büyük prestij katacak 'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin'e ateş püskürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti.+

Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.