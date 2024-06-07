Görmek isteyenler saat 17.50'de yerini alıyor. 1954 yılında fark edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Görmek isteyenler saat 17.50'de yerini alıyor. 1954 yılında fark edildi

Ardahan’da yıllar önce fark edilen Atatürk silüetini görmek isteyenler her yıl 17.50-18.10 arasında yerini alıyor.

Ardahan’ın Damal ilçesi Karadağlar eteğinde Atatürk silüeti ilk kez 1954 yılında bir çoban tarafından fark edilmişti.

Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başladı. Dağın gölgeleri ile oluşan silüet her yıl düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

HERKES O SAATLERİ BEKLİYOR

Atatürk silüetini görmek isteyenler dağın eteğinde 17.50-18.10 saatleri arasında yerini alıyor.

Alana gelenler bu anı ölümsüzleştirmek için hem fotoğraf hem de video çekti.

Silüetin Temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtiliyor.

1954'TE FARK EDİLDİ

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. 1975'de silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

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