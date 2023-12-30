Görmeyi kuvvetlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. İşte mucize bitki...

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Görmeyi kuvvetlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. İşte mucize bitki...
Görmeyi kuvvetlendiren karaciğeri temizleyen düğmelice süpürge bitkisi ortaya çıktı.

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ederken mucize bitkiler ortaya çıkıyor.

Bunlardan birisi olan düğmelice süpürge bitkisi dikkat çekti.

Düğmelice Süpürge, zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi ve yaban kekiği gibi farklı adlarla da tanınan bir bitki olduğunun altı çizildi.

Dağlık bölgelerde yetişen bu bitkinin yaprakları ve tohumları sağlığa faydalı olduğu bildirildi.

Düğmelice süpürge (zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi, yaban kekiği) özellikleri dikkat çekti.

Yaprak ve tohumlarından yararlanılan bu bitki, dağ eteklerinde bulunduğunun altı çizildi.

Düğmelice süpürge diğer isimleri ise zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi olduğunun altı çizildi.

Düğmelice Süpürge’nin vücuda olan etkileri arasında şunlar belirtildi:

-Görme yetisini artırır.

-Karaciğerin detoksifikasyonunu sağlar.

-Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.

-Balgam akışını kolaylaştırır ve kanlı öksürüğü önler.

-Göğüs ve ciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Boğaz iltihabını ve ağrısını azaltır.

Son Haberler
İktidarın trolü Araplara yalvardı. Mine Kırıkkanat 40 yıl unutulmayacak yalama cevabını verdi Gündem
İktidarın trolü Araplara yalvardı. Mine Kırıkkanat 40 yıl unutulmayacak yalama cevabını verdi
Kirli Sepeti 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kirli Sepeti 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret Gündem
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı Spor
Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı
Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi Spor
Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi
Elazığ’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Elazığ’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı
2 gündür haber alınamıyordu. Dere yatağına düşen aracında ölü bulundu Gündem
2 gündür haber alınamıyordu. Dere yatağına düşen aracında ölü bulundu