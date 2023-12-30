Görmeyi kuvvetlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. İşte mucize bitki...

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ederken mucize bitkiler ortaya çıkıyor.

Bunlardan birisi olan düğmelice süpürge bitkisi dikkat çekti.

Düğmelice Süpürge, zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi ve yaban kekiği gibi farklı adlarla da tanınan bir bitki olduğunun altı çizildi.

Dağlık bölgelerde yetişen bu bitkinin yaprakları ve tohumları sağlığa faydalı olduğu bildirildi.

Düğmelice süpürge (zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi, yaban kekiği) özellikleri dikkat çekti.

Yaprak ve tohumlarından yararlanılan bu bitki, dağ eteklerinde bulunduğunun altı çizildi.

Düğmelice süpürge diğer isimleri ise zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi olduğunun altı çizildi.

Düğmelice Süpürge’nin vücuda olan etkileri arasında şunlar belirtildi:

-Görme yetisini artırır.

-Karaciğerin detoksifikasyonunu sağlar.

-Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.

-Balgam akışını kolaylaştırır ve kanlı öksürüğü önler.

-Göğüs ve ciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Boğaz iltihabını ve ağrısını azaltır.