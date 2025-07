Görüntüler ortaya çıktı: Jota'nın öldüğü kazanın sebebi belli oldu

Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota'nın İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İspanyol jandarmasından kazayla alakalı, "Diogo Jota ve Andre Silva'nın hayatını habettiği kazada kullanılan Lamborghini, sollama esnasında patlayan lastik nedeniyle yoldan çıktı. Kaza 00.30 civarında (TSİ 01.30) gerçekleşti ve aracın yanması sonucunda iki kişi de hayatını kaybetti" açıklaması yapıldı.

Kaza yerine ait olduğu belirtilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde arabanın yanarak kül olduğu görüldü.

Life is so unpredictable man. Liverpool’s Diogo Jota is no more. Just 28, married two weeks ago… now gone in a car crash in Spain. His car caught fire after the crash. Video from the accident site ! R.I.P. #DiogoJota pic.twitter.com/y71c1ZEJeh