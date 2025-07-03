Görüntüler ortaya çıktı: Jota'nın öldüğü kazanın sebebi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Görüntüler ortaya çıktı: Jota'nın öldüğü kazanın sebebi belli oldu

Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıkarken İspanyol jandarması da kazanın sebebini açıkladı.

Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota'nın İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İspanyol jandarmasından kazayla alakalı, "Diogo Jota ve Andre Silva'nın hayatını habettiği kazada kullanılan Lamborghini, sollama esnasında patlayan lastik nedeniyle yoldan çıktı. Kaza 00.30 civarında (TSİ 01.30) gerçekleşti ve aracın yanması sonucunda iki kişi de hayatını kaybetti" açıklaması yapıldı.

Kaza yerine ait olduğu belirtilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde arabanın yanarak kül olduğu görüldü.

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