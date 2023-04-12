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Göz kapağı estetiği nedir, nasıl yapılır?

Torbalanma, bollaşma, genleşme, sarkma, lekelenme ve renk eşitsizlikleri gibi sorunların giderilmesinde göz kapağı estetiği uygulanabilir.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:44
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Göz kapağı estetiği nedir, nasıl yapılır?

Göz kapağı estetiği nedir, nasıl yapılır?
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Göz kapağı estetiği, son dönemde en yaygın olarak tercih edilen estetik uygulamalardan biridir. Özellikle göz bölümü, genel olarak yüz hattını karakteristik yapısını etkiliyor olması nedeniyle ön plana çıkar. Bununla birlikte vücudun hemen her noktasında olduğu gibi göz kapağı bölümünde de yaşlanmaya bağlı olarak gelişen bazı estetik sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar çoğunlukla göz kapağının sarkması şeklindedir. Sarkan göz kapağı, göz hattı üzerinde olumsuz bir görünüm ortaya çıkarırken aynı zamanda yüz çehresini de önemli ölçüde etkiler. Torbalanma, bollaşma, genleşme, sarkma, lekelenme ve renk eşitsizlikleri gibi sorunların giderilmesinde göz kapağı estetiğinin uygulanması mümkündür.

Göz kapağında yaşlanma belirtileri

Göz kapağı, genel yüz görünümü etkileyen en önemli bileşendir. Bununla birlikte göz kapağı da cildin bir bölümüdür. Cilt, normal şartlar altında elastik bir yapıdadır. Sahip olduğu bu elastikiyet sayesinde genç, dinamik, canlı, diri ve güçlü bir görünüm sunar. Yaşlanmaya bağlı olarak cildin her bölümünde olduğu gibi göz kapağında da bazı sarkmaların meydana gelmesi son derece olasıdır.

Ayrıca göz kapağı yüz hattının tamamında oluşan sarkmaların merkezi konumundadır. Yüzün cilt kısmında ortaya çıkan genişleme ve gevşemeler ilk olarak göz kapağında hissedilir. Göz kapağında gelişen yaşlanma belirtileri ise genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

- Göz kapağının üst kısmında yaşanan sarkma,

- Göz kapağının yüzey bölümünde gözlemlenen sarkma, genişleme, genleşme ve kırışıklıklar,

- Yüz hattının genel anlamda yorgun bir ifadeye bürünmesi,

- Gözün alt kısmında gelişen ve belirgin biçimde gözlemlenen torbalanmalar,

- Gözün alt kısmında görülen renk tonu değişimleri,

- Kaz ayağı çizgileri,

Tüm bu durumlar, göz çevresinde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerdir. Buna karşın günümüzde medikal alanda ve estetik cerrahinde yaşanan bilimsel gelişmeler, tüm bu sorunların giderilmesini sağlamaktadır.

Göz kapağı estetiği nedir?

Göz kapağı estetiği ya da tıbbi literatürde anılan ismiyle blefaroplasti, sarkmış derilere elastikiyet kazandırmak amacıyla üst ve alt göz kapaklarına uygulanan estetik uygulamadır. Uygulama süreci büyük oranda yapılan müdahalenin hangi bölgeye gerçekleşeceğine göre farklılık gösterir. Ayrıca farklı uygulamalarla kombine bir şekilde göz kapağı estetiğinin yapılması da mümkündür.

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Göz kapağı estetiği, iki farklı hedef bölgeye göre farklı şekilde uygulanır. Göz hattında alt ve üst kapaklarda gözlemlenen estetik sorunlar, karakteristik olarak birbirlerinden farklıdır. Alt göz kapağı, yerçekiminin etkisi ile sarkma eğilimindedir ve bu eğilimi tutabilecek herhangi bir bileşen yoktur. Dolayısıyla alt göz kapağı ameliyatı, üst göz kapağı estetiğine göre farklılık gösterir.

Alt göz kapağı estetiği, her zaman gerekli olan bir müdahale değildir. Uygulama öncesinde mutlaka detaylı bir tetkik yapılır ve tetkik sonuçlarına göre cerrahi müdahaleye karar verilir. Kirpiklerin hemen alt bölümünden minimal bir kesi açılarak sarkmaya neden olan yağ tabakalarının yok edilmesi bu operasyonun amacını oluşturur.

Üst göz kapağı ameliyatı ya da bir diğer bilinen adıyla göz kapağı düşüklüğü ameliyatı, doğrudan deri ve kas dokusuna odaklanılan bir operasyondur. Fazlalık deri ve kas dokuları bu uygulama ile alınır. Bununla birlikte üst göz kapağı operasyonunda herhangi bir ameliyat izi oluşmaması amacıyla göz kapağının kıvrıldığı noktalardan kesi açılır ve işlem gerçekleştirilir.

Göz kapağı estetiği ne zaman yapılır?

Göz kapağı estetiği, çoğunlukla yaşlanmaya bağlı olarak gelişen estetik sorunların giderilmesinde tercih edilir. Dolayısıyla ilerleyen yaşlarda bu uygulamadan faydalanmak daha doğrudur. Bununla birlikte günümüzde göz kapağı estetiğinin daha çok 35 yaş üst bireyler tarafından tercih edildiğini söylemek mümkündür.

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