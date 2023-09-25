Göz otu göz nezlesine iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan göz nezlesine iyi gelen göz otunun faydaları dikkat çekti.

GÖZ NEZLESİ NEDİR?

Gözün beyaz kısmı ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten şeffaf yapıdaki zar konjonktiva olarak adlandırılmaktadır.

Konjonktivanın iltihaplanması ile konjonktivit yani halk arasındaki dili ile göz nezlesi rahatsızlığı meydana gelmektedir.

Göz gribi de denilebilen bu rahatsızlığa bakteri, viral ya da alerji sebep olabilmektedir.

GÖZ NEZLESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gözün beyaz kısmında veya göz kapağında kızarıklık

-Kaşınma

-Yanma hissi

-Işığa karşı hassasiyet

-Bulanık görme

-Ağrı

-Aşırı sulanma

-Göz kapaklarının şişmesi

-Artan gözyaşı miktarı

-Kirpik üzerinde kabuklanma

-Uykudan sonra sarı akıntı

GÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.

Konjoktivitis (gözkapaklarının iç yüzeyi iltihabı) ve blefarit’te (gözkapaklarının kenar bölümleri iltihabı) iyileştirici etkisi vardır.

1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.

Bitkinin azeyken ezilmek suretiyle lapası çıkartılır yaraların üzerine konur.