Göz otu sinüzite birebir iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sinüzite iyi gelen göz otu dikkat çekti.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, sinüslerin astarının ve sinüsü kaplayan dokuların iltihaplanması veya şişmesi durumudur.

Yüz ağrısına, burun tıkanıklığına veya akıntısıyla birlikte bazen de ateşe ve diğer semptomlara sebebiyet verebilir. Genellikle soğuk algınlığından kaynaklanır ancak diğer virüsler, bakteriler, mantarlar ve alerjiler de sinüzite neden olan durumlar arasında yayılır.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sarı veya yeşil renkteki burun akıntısı

-Burun tıkanıklığı

-Nefes almada güçlük

-Yanak, göz ve alın çevresi gibi yüz bölgesinde hassasiyet ve ağrı

-Baş ağrısı

-Ateş

-Koku duyusunda azalma

-Kulakta basınç

-Üst çene ve diş ağrısı

-Öksürük

-Ağız kokusu

-Halsizlik, yorgunluk ve tükenmişlik

-Ateş

GÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.

Konjoktivitis (gözkapaklarının iç yüzeyi iltihabı) ve blefarit’te (gözkapaklarının kenar bölümleri iltihabı) iyileştirici etkisi vardır.

1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.

Bitkinin azeyken ezilmek suretiyle lapası çıkartılır yaraların üzerine konur.