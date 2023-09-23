Göze iyi gelen bitkiler nelerdir?

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sağlıklı gözler için tüketilmesi gereken bitkiler ortaya çıktı. İşte detaylar…

GÖZLERİN KURUMASINI ENGELLEMEK İÇİN…

Sağlıklı gözleri dışarıdan kaplayan bir gözyaşı tabakası bulunmaktadır. Gözyaşı bezlerinin üretimi azaldığı zaman bu tabaka hızla kaybolmaktadır.

Gözlerin kurumasını engellemek ve gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlamak için bazı bitkiler ve çayları tüketilmelidir.

YORGUN GÖZLERİ DİNLENDİREN…

Lobelya veya göz otu olarak bilinen bitki gözlerin iyileştirilmesi ve parlaklaşması için yardımcı olmaktadır. Özellikle göz yorgunluğu, gözün kanlanması ve tahriş gibi pek çok problemin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra göze iyi gelen bitkilerden birisi de papatyadır.

Papatya doğal sakinleştirici özelliği ile bilinen bir bitkidir.

Yorgun gözleri dinlendiren papatya çayı gözlerdeki nemin tekrar geri kazanılmasını sağlamaktadır.

GÖZE İYİ GELEN DİĞER BİTKİLER…

Göze iyi gelen bitkilerden bir diğeri ise rezenedir. Yorgun ve kuru gözlere rezene kompresi uygulamak gözün nemlenmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca göz kuruluğu için yaban mersini de kullanılabilir.

YAYGIN GÖZ HASTALIKLARI NELERDİR?

Dünyaya açılan kapımız gözlerimizde genetik nedenler, enfeksiyon gibi çevresel etkenler ya da yaşlanmaya bağlı olarak sorunlar oluşabiliyor.

Miyop, astigmat ya da hipermetrop gibi görme kusurları kolayca tedavi edilebilirken, diğer hastalıklar için göz doktorunuzun yakın takibinde olmanız şart.

Pek çoğumuz herhangi bir rahatsızlıkla karşılaşmadığımız sürece göz sağlığımızı korumak için doktora gitmiyoruz. Oysa gözlerimizde oluşabilecek pek çok hastalık, daha başlangıç aşamasında teşhis edilerek tedavi edilebiliyor.

YAYGIN GÖZ HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz hastalıklarının erken teşhisi için;

Gözlerinizde kuruluk, kaşınma, şişme, buğulanma, kanlanma, göz ağrısı, ışık çakması, ışığa karşı hassasiyet gibi bulgular,

Ailenizde retina hastalıkları, katarakt, glokom, keratokonus gibi hastalıklar,Gözünüze etki edecek

diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa,

Daha önce göz ameliyatı geçirdiyseniz,

Gözünüze çarpma, batma, yaralanma gibi travmalar aldıysanız,