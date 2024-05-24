Göz rengini kahverenginden maviye çevirtti

Göz rengini değiştirmek isteyen bir kadın, kahverengi gözlerini maviye dönüştürmek için bir kliniğe başvurdu. Lazer teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Göz rengi değişimi son yıllarda popüler hale gelen bir trend haline geldi. Bu işlem, insanların göz renklerini doğal olmayan bir şekilde değiştirmelerine olanak tanımaktadır. Ancak, bu tür estetik müdahalelerin riskleri olduğu unutulmamalıdır. Uzmanlar, göz rengi değişimi işleminin uzun vadeli etkilerini değerlendirerek bu tür kararlar verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.