Gözaltına alınan Milli Yol Partili isim hakkında flaş karar!

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Özer, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Özer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Dünkü yaşanan olayda Facebook paylaşımlarımda, kendi kişisel bilgilendirme ve bilinçlendirme paylaşımlarımın ekran fotoğrafları alınarak, birileri tarafından kast içerir mahiyette polise suç duyurusunda bulunulmuş. Polis arkadaşlar görevlerini yaptılar, ifademizi aldılar. Ben paylaşımlarımda iki noktaya çok değindim. Birincisi Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) projesinin Türk milletine ve diğer Türk İslam devletlerine ne kadar zarar vereceğini, ikincisi de Muhsin Yazıcıoğlu’nu kimlerin öldürdüğünü, davasının neden açılmadığını ve zaman aşımından dolayı suçlanan kişilerin neden suçlanmadığını, Muhsin Yazıcıoğlu’nun sahipsiz olmadığını ifade ettim. Bu süreç içerisinde ailem, sayın avukatım, genel başkan yardımcım, Zafer Partisi İL Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yanımda oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İddianame kabul edildi! CHP Gençlik Kolları Başkanı'na siyasi yasak talebi

"BUNLARIN HAKARET KASTI İÇERMEDİĞİ AÇIKÇA ORTADA"

Özer’in avukatı Muhammet Güloğlu “Osmaniye kamuoyu tarafından yakinen tanınan bir kişi. Paylaşımları siyasi içerikli. Bilinçlendirmeye yönelik. Eleştiri mahiyetinde paylaşımlar. Bunların hakaret kastı içermediği açıkça ortada. Ancak bir yanlış değerlendirme, eksik inceleme ile müvekkil hakkında soruşturma başlatılmış. Müvekkilim serbest kaldı. Süreci takip ediyoruz. Çok kısa sürede hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir, buna inanıyoruz. Osmaniye kamuoyu bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine de teşekkür ederiz" diye konuştu.

"KORKUTMALAR BASILAR SONUÇ VERMEYECEK"

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nida Gönen ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dün İl Başkanımızın gözaltına alındığı an itibarı ile süreci takip ettik. Bugünde çok şükür gözaltı süreci bitti. İl Başkanımızın açıklamaları HÜDA PAR noktasında. HÜDA PAR, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine yönelik bir çalıştay yapmıştı. Bu çalıştayın sonucunda da İl Başkanımız bu konuya çok büyük bir tepki göstermiş, Osmaniye gibi bir yerde Türk milliyetçisi, ülkücülerin gözaltına alınması ve HÜDA PAR’dan dahi hiç kimsenin bu süreçte gözaltına alınmaması, bu çalıştay sonrasında hiç bir adli işlemin yapılmaması çok manidardır. Ben buradan HÜDA PAR ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Osmaniye’ye bütün teşklilatlarımızla birlikte geldik. İl Başkanımzıında yanında bulunduk. Bu süreci de yakinen takip ettiğimizi Osmaniye ve Türkiye kamuoyunun bilmesi gerekiyor.

Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer gözaltına alındı

Maalesef Türkiye öyle bir süreçten geçiyor ki siyasilerin tutuklandığı, basın mensuplarının, gazetecilerin tutuklandığı bir süreci yaşıyor. Bu süreci toplumu yıldırma, toplumu korkutma süreci olarak görüyoruz. Genel Başkanımız Remzi Çayır Bey de bu konu ile alakalı birçok açıklamalarda da bulunuyor. Bu süreç itibarı ile bu korkutmaların, bu baskıların sonuç vermeyeceğini ve artık iktidarın ve iktidar mensuplarının biraz daha temkinli hareket etmelerini itidallı hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Buraya gelen bütün parti başkanlarımıza ve il başkanlarımıza çok teşekkür ediyor, İl Başkanımıza da bu anlamda desteklerimiz devam edecektir."