Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! İstanbul'dan sonra İzmir'e operasyon...

İstanbul’a dalga dalga yapılan operasyonlar İzmir’e sıçramıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı bugün itibarıyla 130'a yükseldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gözaltındaki görüntüsü ise servis edildi.

Gözaltına alınanların işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor. Soyer'in ise ifade işlemlerine ise başlanılmadığı aktarıldı.

SOYER’DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Soyer avukat kızı aracılığıyla gözaltı sürecine dair yaptığı açıklama gece saatlerinde paylaşılmıştı. Soyer, ifadelerinde şunlara yer verdi:

"Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek."

Gözaltına alınan Tunç Soyer'den ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafınca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlenmişti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 130 kişi yakalanarak gözaltına alındı.