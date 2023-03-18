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Paris'te gözaltı ölümleri eylemi. Fransız polisini protesto ettiler

Fransa'nın başkenti Paris'te halk polis şiddetine karşı eylem yaptı. Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybedenlerin katillerinin bulunmasını istedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:56
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Gözaltında ölenler için Paris'te eylem

Paris'te gözaltı ölümleri eylemi. Fransız polisini protesto ettiler
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Fransa'nın başkenti Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenleyerek, gözaltı sırasında hayatını kaybedenlerin sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

ADALET İSTEDİLER

Fransa'nın başkenti Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ülkedeki polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde "Adalet istiyoruz", "Darmanin yasalarına hayır", "Polis şiddetine hayır", "Devlet eliyle yapılan yabancı ayrımcılığını kabul etmiyoruz" pankartları taşıdı.

Fransa'nın sömürgesi denizaşırı ülkelerde, devlet tarafından ayrımcılık yapılıp gözaltı kayıpları olduğunu belirten bazı göstericiler, "Cinayetleri işleyenler adalet önüne çıkarılsın" sloganları attı.

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