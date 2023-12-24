Gözaltındaki sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götürdü. Polislerin dikkatinden kaçmadı

Kaynak: İHA
Gözaltındaki sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götürdü. Polislerin dikkatinden kaçmadı
İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götüren şahıs yakayı ele verdi.

İstanbul'da Yaren K. adlı şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalandı.

gözaltına alınan kadın Kağıthane ilçesi Çeliktepe Şehit Besami Şeker Polis Merkezi Amirliği nezarethanesine konuldu.

Sevgilisinin gözaltına alındığını duyan Bilal Ahmet A. (36), , madde bağımlısı olan sevgilisine dürüm yaptırıp içerisine de metamfetamin isimli uyuşturucu madde gizledi. rdından da polis merkezine gelerek sevgilisine yemek getirdiğini söyledi.

POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Tedbir amaçlı dürümün içerisini kontrol eden polis ekipleri, dürüm içerisinde sıcaklık ve ıslaklıktan dolayı dağılmış bir şekilde uyuşturucu madde bulundu.

Şahsın foyasının ortaya çıkması üzerine polis şahsın üst aramasını yaptı. Arama sonucunda montunun sol cebinden 0.54 gram “metamfetamin” olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.

SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Aramaların ardından emniyette “uyuşturucu madde kullanmak”, “bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan kaydı bulunan Bilal Ahmet A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

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