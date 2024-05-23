Gözde ilimizin 233 plajında mavi bayrak dalgalanacak! Turistler akın akın gelecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gözde ilimizin 233 plajında mavi bayrak dalgalanacak! Turistler akın akın gelecek

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin '2024 Mavi Bayrak' listesinde Türkiye 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat ile dünyada üçüncü olma başarısı gösterdi. Bu yıl 2 plajına daha mavi bayrak eklenen Antalya, 2023'te 231 plajla zirvede yer aldı.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.

Türkiye'den 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak ödülünü alma başarısı gösterdi.

Antalya; 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu. Antalya'da geçtiğimiz yıl Mavi Bayrak sayısı ise plajda 231, marinada 5, turizm teknesinde ise 14’tü.

TÜRKİYE’NİN 16 PLAJINA DAHA MAVİ BAYRAK

Dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken ikinciliği de Yunanistan elde etti. Türkiye’nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen uluslararası Mavi Bayrak ödüllerine Türkiye’den bu yıl 16 plaj daha layık görüldü.

Türkiye’nin 2023 yılında 551 olan Mavi Bayraklı plaj sayısına bu sene; İstanbul’da 3, Balıkesir’de 3, Aydın’da 3, Antalya’da 2, Muğla’da 2, İzmir’de 1, Çanakkale’de 1, Tekirdağ’da 1, Bursa’da 1, Kırklareli’nde 1 ve Yalova’da da 1 plaj eklendi.

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MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül.

Mavi Bayraklı plajlar; temiz, güvenilir bir ortamda denize girmeyi temsil eder. Mavi Bayraklı plaj; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği kriterlerinde yüksek standartları yakalayan yüzülebilir alanları kapsar.

Kısacası Mavi Bayraklı plajlarda gönül rahatlığıyla denize girilebilirsiniz.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, dünyada Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 50 ülkede uygulanıyor.

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