Sık karşılaşılan cilt sorunlarından olan gözenekler cildin bakım ve temizliği sağlanmadığı taktirde başka cilt problemlerine yol açabilmektedir. Uzmanlar gözenekli cilde sahip kişilerin gözenekli cilde özel bakım rutinlerini uygulamaları gerektiğini söylüyor. Peki, Gözenekli cilde nasıl bakım yapılır? Gözeneklerden kurtulmanın yolları neler?

Geniş gözenekler cildi olduğundan bakımsız gösterebilmektedir. Gözeneklerin temizliği yeteri kadar sağlanamadığında bu bölgede yağ, kir ve makyaj kalıntıları birikir. Bu birikintiler gözeneklerin olduğundan geniş olmasına sivilce, akne ya da siyah nokta gibi cilt problemlerinin oluşmasına sebep olur.

Gözenekli cilde sahip kişiler cilt tipine göre uygun bakım rutinleri uygulaması gerekiyor. Peki, gözeneklerden nasıl kurutabiliriz?

Aşırı peeling yapımından kaçının

Peeling yapmayı abarttığınızda cildinize zarar verebilirsiniz. Aşırı peeling, kuru bir cilde ve geniş gözeneklere sebep olabilir. Ayrıca çok sık peeling yapmak cildinizi tahriş edebilir.

Peelingi cilt sağlığınız için haftada sadece 1-2 kez yapmanız önerilir.

Düzenli olarak cildinizi nemlendirin

Cilt sağlığınız için cildin nem dengesini korumanız gerekir. Cilt kuruduğunda daha çabuk kırışır. Pul pul dökülme ve tahriş gibi sorunlar meydana gelir. Cilt sürekli gergin olur. Bu sebeple düzenli olarak cildinizi nemlendirmeniz gerekir.

Her gün cildinizi temizledikten sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile cildinize masaj yapın. Yağlı ciltler için su bazlı nemlendiriciler, kuru ciltler içinse yağ bazlı nemlendiriciler uygun olabilir.

Güneş kremini her mevsim kullanmalısınız

Cildinizi sadece yaz mevsiminde değil her mevsim güneşten korumanız gerekiyor. Bu sebeple cildinizi güneşten korumak için mutlaka bir güneş kremi kullanmanız gerekir.

Sivilcelerinizi sıkmayın

Sivilceleri sıkarak cildinizden temizlemeyi düşünürsünüz. Ancak cildinizde bakteriler varsa, sivilceler patladıktan sonra yaraya dönüşebilir.

Bu bakteriler cildinize yayılarak sivilcelerin çoğalmasına sebep olabilir. Bu sebeple cildinizde çıkan sivilcelere asla el sürmemeniz gerekir.

Henüz patlamaya hazır olmayan bir sivilceyi patlatmaya zorlarsanız, bakterilerin cildinizin iç katmanlarına girmesine sebep olursunuz. Bu durumda da cildinize en büyük zararı verirsiniz.