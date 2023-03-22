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Gözler Fed'in vereceği kritik faiz kararına kilitlendi

Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul'da dün dalgalı bir seyir dikkat çekti. Fed’in faiz kararının piyasalar üzerinde etkili olacağını söyleyen uzmanlar seçimlere yönelik belirsizliğin Borsa İstanbul’daki negatif seyirde etkili olduğu görüşünde.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:42
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Gözler Fed'e çevrildi. Kritik faiz kararı bekleniyor

Gözler Fed'in vereceği kritik faiz kararına kilitlendi
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Bankacılık krizinin etkisini üzerinden hızlı atan küresel piyasalar Fed’in faiz kararına kilitlendi. Avrupa borsalarında bankacılık hisselerinin öncülüğünde dün yüzde 2’yi aşan yükselişler olduğu görüldü.

Dünya Gazetesi'nden Bilal Bozkurt'un haberine göre, Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken Borsa İstanbul’da ise karışık bir seyir dikkat çekiyor. Dün güne yükselişle başlamasına rağmen borsada gün boyu dalgalı bir seyir izlendi.

Uzmanlar yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 10’a yakın kaybettiren borsanın seçim atmosferine girdiğini söylüyor. Belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyleyen piyasa uzmanları, kısa vadeli işlem yapanları uyarıyor.

PİYASALARDA GÖZLER FED'DE

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, Fed'in para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa borsaları, bankacılık sektörüne yeniden istikrar kazandırmak için atılan adımların ardından banka hisselerinin öncülüğünde yaklaşık %2 yükseldi.

Yatırımcılar bugün faiz kararını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızını azaltacağını tahmin ediyorlar. ABD Fed faiz vadeli işlemleri, bankacılık sektörünün istikrarı hakkında yeni beliren endişelerin enflasyonla mücadeleyi ikinci plana itmesiyle faizlerin zirve seviyeye ulaşmak üzere ya da çoktan ulaşmış olduğunu fiyatlıyor.

Uzmanlar, son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran uzmanlar, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Fed’in bugün vereceği faiz kararının son yılların en zorlu politika kararlarından biri olduğunun altını çizen Dinamik Yatırım Baş Ekonomist Enver Erkan, “Belirlenecek patikanın bankacılık krizi yayılma etkisini kontrol altında tutması açısından da potansiyel çıktılar içermesi olasıdır.

Piyasa beklentileri, Credit Suisse etrafında yoğunlaşan finansal istikrar riskleri itibariyle iki hafta önceki Powell Kongre konuşmasına göre revize olmuş durumda. Bu kapsamda da 50 baz puanlık artış beklentileri, baz senaryoda 25 baz puana indirgenmekle beraber, komitenin durum değerlendirmesi için faiz artırımlarına ara verme ihtimali de bulunuyor.

Fed asli enflasyon görevine devam ettiği vurgusu ile beraber, aynı ECB gibi finansal istikrar konularını ele almak için farklı araçlar kullanacaktır (likidite tesisi vs.). mevcut bankacılık krizi ekonomi üzerinde elbette daha büyük bir etki de yaratabilir" dedi.

BORSADA SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

Borsa İstanbul’da geçen cuma gününden beri devam eden satışların yeni haftada hızlanarak devam ettiğini belirten Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Selin Merdoğlu, “Global piyasalar Credit Suisse krizinin ilk etkilerini geride bırakmış olsa da, Borsa İstanbul, 4. Çeyrek bilanço sonuçlarının açıklanmasının sona ermesi ve 2 ay sonra seçimlerim olması nedeniyle artan belirsizlik dolayısıyla global benzerlerinden negatif ayrışıyor.

10 gün öncesine kadar 50 baz puan faiz arttırması beklenen Fed’in , son yaşanan bankacılık krizi sonrası, enflasyonla olan mücadelesindeki kararlılığı göstermek için 25 baz puanlık bir artırım yapmasını beliyoruz. Piyasa fiyatlamaları Fed’in Temmuz ayından sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

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