Bankacılık sektöründe tarihi anlaşma. Krizin odağındaki Credit Suisse satıldı

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse’i tarihi bir anlaşmayla satın aldı.

İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) satın alma işlemini onayladığını duyurdu.

Açıklamada “Devralma ve tedbirler UBS ve Credit Suisse müşterileri ve İsviçre finans merkezi için istikrarı sağlayacak” vurgusu yapıldı.

Kurum ayrıca hükümet desteğinin, 16 milyar frank (17,2 milyar dolar) tutarındaki Credit Suisse AT1 hisselerinin tamamı için zarar yazılmasını tetikleyeceğini bildirdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre ; İsviçre Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada söz konusu satın almayla finansal istikrarın sağlanması ve ülke ekonomisinin bu istisnai durumda korunması konusunda bir çözüm bulunduğu belirtildi.

İsviçre Maliye Bakanı satın almayla öncelikli hedeflerinin finans sektörü ve ülke ekonomisini korumak olduğunu belirtti. İsviçre hükümeti, devralma işlemi tamamlanana kadar finansal piyasa istikrarını güçlendireceklerini belirterek UBS için risklerin azaltılmasını sağlamak üzere federal hükümetin UBS’e 9 milyar frank tutarında garanti verdiğini duyurdu.

FED SATIŞI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD Hazine Bakanlığı ve Fed’den de satın almaya ilişkin olarak “İsviçreli yetkililerin finansal istikrarı desteklemek için aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapıldı.

ABD’de geçen hafta başlayan bankacılık sektörü kriziyle birlikte Avrupa’da da Credit Suisse odak noktası olmuştu. Bankanın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş, bankanın hisse senedi fiyatlarında sert düşüş yaşanmıştı. Bankadan geçen hafta günlük 10 milyar frankın üzerinde mevduat çıkışı yaşanmıştı.

Credit Suisse “likiditesini güçlendirmek için” İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar frank (54 milyar dolar) kadar borçlanacağını açıklamıştı.

Kaynaklar satın alma gerçekleşirse Credit Suisse’in yatırım bankacılığı biriminde işten çıkarmalar olacağını belirtti.

Düzenleyici kurumlar tarafından yakından takip edilen ve küresel finans sistemdeki önemli bankalar arasında yer alan Credit Suisse’in olası iflasının tüm finansal sisteme yayılacağından endişe ediliyordu.