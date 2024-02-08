Gözleri kaşınanların dermanı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Gözleri kaşınanların dermanı ortaya çıktı
Göz kaşıntısına karşı etkili formül olarak sıcak ya da soğuk tampon ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Göz kaşıntısı, pek çok kişinin günlük hayatında karşılaştığı bir sorundur.

Göz kaşıntısının nedenleri arasında alerji, enfeksiyon, kuru göz, kirli hava gibi faktörler sayılabilir.

Göz kaşıntısı yaşayanlar, genellikle gözlerini ovuşturarak rahatlamaya çalışır. Ancak bu, göz sağlığı için oldukça zararlı bir davranıştır.

Gözlerini ovuşturanlar, gözlerine mikrop bulaştırabilir, göz tansiyonunu artırabilir, göz kapağı düşüklüğüne yol açabilir ya da göz yaralanmalarına neden olabilir.

Göz kaşıntısını önlemek ya da azaltmak için, gözlerinizi kaşımak yerine, basit bir formül uygulayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler, bir temiz havlu ve bir bardak su.

Su ılık ya da soğuk olabilir, tercih size kalmış.

Havluyu suya batırıp sıkın ve kaşınan gözünüze tampon yapın. Bu işlemi birkaç dakika boyunca tekrarlayın. Bu sayede, gözlerinizdeki kaşıntıyı hafifletebilir, gözlerinizi nemlendirebilir ve gözlerinize zarar vermeden rahatlayabilirsiniz.

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