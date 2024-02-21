Fotoğrafta gözleri kırmızı çıkanlar yaşadınız. Adeta sağlık saçıyor

Kırmızı gözler fotoğraflarınızı bozduğunu düşünebilirsiniz.

Hayatınızın en güzel anlarını yansıtan fotoğraflara baktığınızda gözlerinizin kırmızı olması hoşunuza gitmeyebilir ama bu sağlığınız için iyi bir belirti olabilir.

Uzmanlar fotoğraflarda kırmızı göz olmamasının ciddi bir sorunun göstergesi olabileceğini söylüyor.

Işık ne kadar karanlık veya parlak olursa olsun gözünüz kırmızı çıkabilir.

Uzmanlar bunun iyi bir şey olduğunu belirtiyor. Çünkü kameralar gözlerinizin içindeki durumu gösterebilir. Flaş gözlerinizi ışıklandırır ve kırmızı renkteki kan damarlarını görünür kılar.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, kameranın flaşının kanla dolu retinayı aydınlattığında kırmızı bir ışık yansıdığını açıklıyor.

Gözler kameraya doğru bakıyorsa ve her iki gözde de kırmızı yansıma varsa, bu her iki gözün de sağlıklı ve sorunsuz olduğunu gösteren iyi bir işarettir.

Fakat bazı insanlar fotoğraflarında kırmızı göz problemi yaşamaz ve fotoğraflarından çok memnun kalırlar. Ama gözlerde kırmızılık olmaması sağlığınızla ilgili bir problem olduğunu anlatıyor olabilir.

Mesela şaşılık olabilir. Şaşılıkta kişinin gözleri farklı yönlere bakar; genellikle çocuklarda görülen, tedavi edilebilen ve sadece bir gözün kırmızı olmasının sebebini açıklayan küçük bir problem.