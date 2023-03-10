Göztepe - Pendikspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Göztepe'nin, Pendikspor'u konuk edeceği mücadeleyi Mersin bölgesinden Oğuzhan Aksu yönetecek.
Aksu'nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.
İşte diğer karşılaşmaların hakemleri;
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Göztepe-Pendikspor: Oğuzhan Aksu
12 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: İlker Yasin Avcı
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: Murat Erdoğan
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay: Sarper Barış Saka
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç