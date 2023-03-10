10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe - Pendikspor maçının hakemi belli oldu

Göztepe - Pendikspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Mücadelenin hakemi belli oldu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:59
Takip Et

Göztepe - Pendikspor mücadelesinin hakemi açıklandı

Göztepe - Pendikspor maçının hakemi belli oldu
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Göztepe'nin, Pendikspor'u konuk edeceği mücadeleyi Mersin bölgesinden Oğuzhan Aksu yönetecek. 

Aksu'nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

İşte diğer karşılaşmaların hakemleri;

11 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Göztepe-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: İlker Yasin Avcı

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: Murat Erdoğan

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay: Sarper Barış Saka

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.