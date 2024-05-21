Göztepe imzayı attırdı

Trendyol 1. Lig’de sezonu 2. Tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de transfer harekatı başladı.

İzmir ekibi bu sezon performansıyla mest eden takım kaptanı İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar kaptan" denildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 20 maçta forma giyen deneyimli sol bek takımına Süper Lig yolunda 4 asist kaydetti.