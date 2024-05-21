Göztepe imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe imzayı attırdı
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe İsmail Köybaşı ile sözleşme uzattı.

Trendyol 1. Lig’de sezonu 2. Tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de transfer harekatı başladı.

İzmir ekibi bu sezon performansıyla mest eden takım kaptanı İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

e0f0278ed65d401db43f9b7b8727163f.jpg

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar kaptan" denildi.

31557cc7-8406-6988-50b7-7c7fad6251b5.jpg

PERFORMANSI

Bu sezon 20 maçta forma giyen deneyimli sol bek takımına Süper Lig yolunda 4 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar haksız çıktı
Beşiktaş'a kupa motivasyonu
Beşiktaş'a kupa motivasyonu
Ancelotti'nin Arda Güler'e hayran kaldığı görüntüler ortaya çıktı
Son Haberler
Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı Yaşam
Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi Spor
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi
Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi Gündem
Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi
Kümese giren sansar tavukları telef etti Yerel Haberler
Kümese giren sansar tavukları telef etti
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu Yerel Haberler
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu
Fatih Altaylı Ali Koç'a meydan okudu: 'Haddini bildireceğim' Spor
Fatih Altaylı Ali Koç'a meydan okudu: 'Haddini bildireceğim'
Türkiye'de ilk kez yapıldı. Beşiktaş turnuvaya damgasını vurdu Spor
Türkiye'de ilk kez yapıldı. Beşiktaş turnuvaya damgasını vurdu