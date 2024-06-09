Göztepe Süper Lig'in golcüsünü transfer ediyor

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Göztepe Süper Lig'in golcüsünü transfer ediyor

Göztepe Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe için harekete geçti

TFF 1. Lig'de 2. olarak Süper Lig2e yükselen Göztepe'de transfer harekatı hız kazandı.

Süper Lig'e kalıcı olacak bir takım kurmayı hedefleyen İzmir ekibi golcü transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

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HEDEF ALİ SOWE

Bu sezon küme düşen MKE Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi. Gambiyalı oyuncuyla görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYOR

Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Göztepe'nin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı.

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PERFORMANSI

Bu sezon Ankaragücü formasıyla 30 maça çıkan Ali Sowe 6 gol 4 asist kaydetti.

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