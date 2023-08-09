Göztepe taraftarından özür diledi

Gürsel Aksel Stadı'nın saha zeminindeki bakım çalışmaları 1. Lig'deki sezonun ilk haftasına yetişmeyen, İzmir'de de stat bulamadığı için pazar günü Sakaryaspor maçını Akhisar'da oynama kararı veren Göztepe, resmi açıklamayı yaptı.

Göztepe taraftarından özür diledi

Göztepe yönetimi açıklamada, "Evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nun zemininin, sezonun ilk lig maçına ev sahipliği yapacak durumda olmadığını üzülerek taraftarlarımıza bildirmek isteriz. Bu sebeple Sakaryaspor ile 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te oynayacağımız karşılaşma, aynı gün ve saatte Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacaktır" dedi.

"Bu yıl evimizde oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali nedeniyle saha bakım çalışmaları geç başlamıştır" denilen açıklamada, "Bakım çalışmalarını yürütmekten sorumlu şirketin de bugün kamuoyuna açıkladığı gibi bu süreçte sahamız sezonun ilk lig maçı için hazır hale getirilememiştir. Bu nedenle çok üzgünüz ve sahamızı bir sonraki lig maçına uygun hale getirecek çözümü bulmak için çok çalışıyoruz. Bu yüzden tüm taraftarlarımızdan özür dileriz ve anlayışları için hepsine teşekkür ederiz. Taraftarlarımızın bu zor zamanda yanımızda olacağını biliyor ve çok önemli bir sezona iyi bir sonuçla başlayabilmemiz için Pazar günü oynanacak maçta takımımıza tam destek vereceklerine inanıyoruz. Bizleri ağırlayacak Akhisarspor Kulübü ve Akhisar Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

FİRMA DA ÖZÜR DİLEDİ
Göztepe'nin stadında saha bakım çalışmalarını yürüten firma, zeminin sezonun ilk haftasına yetiştirilmemesi üzerine taraftar ve camiadan özür diledi.

Firmanın açıklamasında, "3 yıldır Göztepe Spor Kulübü'nün saha bakım işlerini yürütmekteyiz. Her zaman en yüksek özveriyle bakımını yaptığımız sahayı her daim hazır etmek için kulübe verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için çok üzgünüz. Geçtiğimiz sezon sonu oynanan kupa finali sonrası geç başlamak zorunda kaldığımız bakım çalışmalırıyla birlikte Gürsel Aksel Stadyumu ne yazık ki sezonun ilk lig maçına tüm şartların zorlanmasına rağmen hazır edilememiştir. Bu durum için Göztepe Spor Kulübü ve taraftarlarından özür dileriz. Şirket olarak durumun tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bir sonraki maçlar için sahayı en iyi duruma getirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" denildi.

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