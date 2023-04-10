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Göztepe play-off'a koşuyor

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, play-off yolundaki önemli rakibi Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:01
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Göztepe'nin hedefi Keçiörengücü

Göztepe play-off'a koşuyor
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Göztepe, play-off yolunda Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF'U GARANTİLEYECEK
Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Konuk Göztepe'de son Samsunspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan stoper Emir'in durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak. Göztepe, Ankara Keçiörengücü'nü yendiği takdirde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın aylar sonra Play-Off hattına adını yazdıracak.

"ANKARA DEPLASMANINDA DA SÜRDÜRECEĞİZ"
İzmir'deki maçı 2-1 kazanan Göztepe, galibiyet ve beraberlik halinde de ikili averajda rakibine üstünlük sağlayacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Ankara Keçiörengücü ile aynı puana sahip olduklarını belirterek, "İki takım da 47 puanda bulunuyor. Kazanıp rakibimizin önüne geçmek istiyoruz. Son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu başarılı grafiğimizi Ankara deplasmanında da sürdüreceğiz" dedi. (DHA)

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