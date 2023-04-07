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Samsunspor'un 20 maçlık serisini Göztepe bozdu. Lideri devirdi

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Göztepe'nin Samsunspor'u mağlup ettiği maçı yazdı...

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:41
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Göztepe lideri devirdi

Samsunspor'un 20 maçlık serisini Göztepe bozdu. Lideri devirdi
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Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Lider Samsunspor en yakın rakibine 19 puan fark atmış, son sürat Süper Lige koşuyordu.
Üstelik 20 maçtır yenilmemişti.
Lig 9'ncusu Göztepe Karadeniz ekibine dur dedi.
Play-off'a katılma hesapları yapan İzmir ekibi, haddini bilerek, akıllı bir futbol sergileyerek maçı tek golle kazandı.
Göztepe maç boyu daha üstün, daha üretken taraftı.
Özellikle uzun paslarla Samsunspor savunmasının arkasına sızan Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Nijeryalı Obinna ile iki önemli fırsatı değerlendiremedi.
Samsunspor ise ilk 45'te hata yapmamaya dikkat etti ve risk almadan, savunma ağırlıklı bir futbol sergiledi.
Bu nedenle de devreyi sıfır isabetli şutla tamamladı.
Türkiye'de Arabesk müziğin temel taşlarından Orhan Gencebay Samsunludur.
Onun hit olan boşvermişli şarkılarından birinin adı; Hatasız Kul Olmaz.
İkinci yarıda da risk almayarak, hata yapmamaya çalışan Samsunspor sonunda hatayı yaptı.
51.dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Obinna bu kez affetmedi ve Göztepe'yi öne geçirdi:1-0
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu baktı ki maç elden değişiyor, iki değişiklik yaparak Tomane, Osman Çelik ve Fofana'yı oyuna aldı.
Ama Samsunspor garantili, risksiz futboldan vazgeçmedi.
Oysa futbolun bir gerçeği var.
Skoru değiştirmek için risk almazsan, maçı riske atarsın.
Öyle de oldu.
Risk almayan Samsunspor 20 maç sonra yenilgiyle ayrıldı.
Sanıyorum İzmir'den Samsun'a dönerken bol bol Orhan Gencebay'ın "Hatasız Kul Olmaz" şarkısını dinlerler.

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