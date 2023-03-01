TFF’yi 'Hükümet istifa' korkusu sardı! Göztepe - Bolu maçını seyircisiz oynatmak için düğmeye bastı

Statlarda hızla yükselen "Hükümet istifa sesleri" sonrası ilk yasak Fenerbahçe taraftarına geldi.

Sarı - Lacivertliler Kayserispor maçında tribünde yer almayacak.

Bunun üzerine TFF de harekete geçti. Fotospor'un haberine göre 1. Lig’de oynanacak bazı maçlardan önce TFF’den kulüplere uyarılar geldi.

Göztepe’ye Boluspor, Samsunsupor’a Rizespor ve Bodrumspor’a ise Altay maçları öncesinde TFF’den “siyasi slogan” uyarısı geldi.

Süper Lig ve diğer liglerdeki bütün takımlara gönderilen “siyasi slogan”la ilgili uyarıları aksine bu üç kulübe ekstra uyarıla geldi. Hafta sonunda oynanacak maçlarda atılacak “siyasi sloganların” ciddi şekilde cezalandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

İZMİR İL GÜVENLİK KURULU KARAR VERECEK

Üç kulübün taraftarları arasında hafta sonunda oynanacak 1. Lig maçlarında “siyasi slogan” konusunda hazırlık içinde olduğuna dair gelen bilgiler var.

İzmir İl Güvenlik Kurulu’nun Göztepe-Boluspor maçı öncesinde bir toplantı yapacak.

Altay derbisinde yaşananların da göz önüne alarak TFF’nin yaptığı Cuma akşamı oynanacak maçın seyircisiz oynanması yönündeki öneriyi değerlendirecek.

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