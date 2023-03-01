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TFF’yi 'Hükümet istifa' korkusu sardı! Göztepe - Bolu maçını seyircisiz oynatmak için düğmeye bastı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı için çıkan tribün yasağı kararı TFF'yi harekete geçirdi. "Hükümet istifa" protestosundan endişe eden TFF Göztepe-Boluspor maçı için de seyircisiz oynama kararı alınmasını talep etti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:47
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Göztepe Bolu maçı öncesi TFF'den protesto önlemi

TFF’yi 'Hükümet istifa' korkusu sardı! Göztepe - Bolu maçını seyircisiz oynatmak için düğmeye bastı
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Statlarda hızla yükselen "Hükümet istifa sesleri" sonrası ilk yasak Fenerbahçe taraftarına geldi.
Sarı - Lacivertliler Kayserispor maçında tribünde yer almayacak.
Bunun üzerine TFF de harekete geçti. Fotospor'un haberine göre 1. Lig’de oynanacak bazı maçlardan önce TFF’den kulüplere uyarılar geldi.
Göztepe’ye Boluspor, Samsunsupor’a Rizespor ve Bodrumspor’a ise Altay maçları öncesinde TFF’den “siyasi slogan” uyarısı geldi.
Süper Lig ve diğer liglerdeki bütün takımlara gönderilen “siyasi slogan”la ilgili uyarıları aksine bu üç kulübe ekstra uyarıla geldi. Hafta sonunda oynanacak maçlarda atılacak “siyasi sloganların” ciddi şekilde cezalandırılacağı bilgisi paylaşıldı.
İZMİR İL GÜVENLİK KURULU KARAR VERECEK
Üç kulübün taraftarları arasında hafta sonunda oynanacak 1. Lig maçlarında “siyasi slogan” konusunda hazırlık içinde olduğuna dair gelen bilgiler var.
İzmir İl Güvenlik Kurulu’nun Göztepe-Boluspor maçı öncesinde bir toplantı yapacak.
Altay derbisinde yaşananların da göz önüne alarak TFF’nin yaptığı Cuma akşamı oynanacak maçın seyircisiz oynanması yönündeki öneriyi değerlendirecek.

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