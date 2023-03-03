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Göztepe maçında Hükümet istifa tezahüratları başlayınca TRT sesi kıstı

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmaya başlayan Göztepe- Boluspor maçı başlamadan önce tribünler "Hükümet istifa!" sloganı attı. TRT Spor protestolar nedeniyle taraftarın sesini yayından aldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:49
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Hükümet istifa tezahüratına bir takım daha katıldı

Göztepe maçında Hükümet istifa tezahüratları başlayınca TRT sesi kıstı
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Göztepe maça siyah forma, şort ve çorapla çıkarken güney tribününde dev depremzedelerle dayanışma pankartı açıldı. Başlama düdüğü öncesinde de tribünler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı. 
"Hükümet istifa" protestolarının yükselmesinin ardından maçın yayıncı kuruluşu taraftarın sesini kıstı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerden yapılan "hükümet istifa" tezahüratı sonrası iktidar kanadından kulüpler hedef gösterilmişti.
Maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmiş ve hatta bazı taraftarlara spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti. 

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