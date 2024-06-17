Kadın değil bukalemun mübarek. İzleyenler şok oldu

America's Got Talent programının son bölümünde sahneye çıkan Solange Kardinaly, hızlı kıyafet değiştirme illüzyonuyla izleyenleri büyüledi. Sanatçı, sahnede gösterdiği olağanüstü performansla jüri üyeleri ve izleyicilerin hayranlığını kazandı.

Solange Kardinaly, sahneye adım attığı andan itibaren izleyicileri etkisi altına aldı. Kısa süre içinde gerçekleştirdiği kıyafet değiştirme numaralarıyla herkesin dikkatini çekti. Saniyeler içinde farklı kıyafetlere bürünen Kardinaly'nin yeteneği, izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı. Her bir kostüm değişimi, izleyicilerden büyük alkış aldı ve performansın temposu hiç düşmedi.

Jüri üyeleri de Solange Kardinaly'nin performansından oldukça etkilendi. Performans sonrası söz alan jüri üyeleri, Kardinaly'nin yeteneğini övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Sosyal medyada da Solange Kardinaly'nin performansı büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Kardinaly'nin gösterisinin videolarını paylaşarak hayranlıklarını dile getirdiler.