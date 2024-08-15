Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada, Nadir Metal Rafineri'nin kurucusu Nadir Tütüncü'nün altın fiyatlarına dair yaptığı öngörülere değindi. Yakın, altının 5 bin liraya ulaşabileceğini vurguladı.
Tütüncü'nün altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yaptığı öngörüler hakkında konuşan Yakın, Tütüncü'nün altının ons fiyatının 250 dolar iken 500 dolara çıkacağını öngördüğünü ve bunun gerçekleştiğini belirtti.
Tütüncü’nün ayrıca, altın fiyatının bin dolara, ardından 2 bin dolara çıkacağını öngördüğünü ve bu tahminlerinin de doğru çıktığını ifade etti.
Tütüncü, altın fiyatlarının gelecekte 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördüğünü söylemişti. Yakın, bu öngörünün gerçekleşebileceğine inandığını belirtti ve altının arzının sınırlı, talebinin ise sürekli yüksek olduğunu vurguladı.
Tütüncü ayrıca, gümüş fiyatlarının da 50 dolara çıkabileceğini düşündüğünü, ancak altına göre geride kaldığını ifade etti.
14 Ağustos 2024 itibariyle serbest piyasada saat 09.00 itibariyle 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları şu şekilde:
- 22 Ayar Gram Altın: 2.433,50 TL- Çeyrek Altın: 4.336,00 TL
- Yarım Altın: 8.698,00 TL- Tam Altın: 17.370,00 TL
- 22 Ayar Bilezik Altın: 2.433,43 TL- Altın (TL/GR): 2.655,89 TL
- Altın ($/kg): 78.732,00 $- Reşat Altını: 17.402,47 TL