Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi

Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Altın fiyatlarına ilişkin sarsıcı bir açıklama, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı tarafından yapıldı. Piyasalarda 5 bin lira seviyesinde bir değişiklik olabileceği uyarısı, büyük yankı uyandırdı.

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 1

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada, Nadir Metal Rafineri'nin kurucusu Nadir Tütüncü'nün altın fiyatlarına dair yaptığı öngörülere değindi. Yakın, altının 5 bin liraya ulaşabileceğini vurguladı.

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 2

Tütüncü'nün altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yaptığı öngörüler hakkında konuşan Yakın, Tütüncü'nün altının ons fiyatının 250 dolar iken 500 dolara çıkacağını öngördüğünü ve bunun gerçekleştiğini belirtti.

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 3

Tütüncü’nün ayrıca, altın fiyatının bin dolara, ardından 2 bin dolara çıkacağını öngördüğünü ve bu tahminlerinin de doğru çıktığını ifade etti.

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 4

Tütüncü, altın fiyatlarının gelecekte 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördüğünü söylemişti. Yakın, bu öngörünün gerçekleşebileceğine inandığını belirtti ve altının arzının sınırlı, talebinin ise sürekli yüksek olduğunu vurguladı.

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 5

Tütüncü ayrıca, gümüş fiyatlarının da 50 dolara çıkabileceğini düşündüğünü, ancak altına göre geride kaldığını ifade etti.

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 6

14 Ağustos 2024 itibariyle serbest piyasada saat 09.00 itibariyle 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları şu şekilde:

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 7

- 22 Ayar Gram Altın: 2.433,50 TL
- Çeyrek Altın: 4.336,00 TL

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 8

- Yarım Altın: 8.698,00 TL
- Tam Altın: 17.370,00 TL

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- 22 Ayar Bilezik Altın: 2.433,43 TL
- Altın (TL/GR): 2.655,89 TL

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Gram altın fiyatlarında 5 bin lira depremi 10

- Altın ($/kg): 78.732,00 $
- Reşat Altını: 17.402,47 TL

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