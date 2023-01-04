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Gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak altın fiyatları ne durumda?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugünde güne yükselişle başladı. Yeni yılın ilk haftasında zirveyi gören gram altının bugün kaç TL’den işken gördüğü merak ediliyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak altın fiyatları ne durumda?

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:01
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Gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak altın fiyatları ne durumda?

Gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak altın fiyatları ne durumda?
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Gram altın fiyatı güne yükselişle başlayarak yeni yılın ilk haftasında 1.100 lirayı geçti. Buna göre gram altının yükselişine devam edip etmeyeceği yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak altın fiyatları ne durumda?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugünde güne yükselişle başladı. Buna göre gram altın fiyatı günü 0,63 artışla kapatarak 1.106 TL’den tamamladı. Gram altının bugün 4 Ocak tarihinde ne kadar olduğu merak ediliyor.

4 OCAK 2023 GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK NE KADAR OLDU?

Gram altının fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralar 1.117 liradan işlem görmektedir.

Çeyrek altın 1.834 lira, Cumhuriyet altını da 7.339 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.853 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Fed'in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Avro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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