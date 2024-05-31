Gram altında son durum

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Gram altında son durum

Altın fiyatları, haftanın son gününe yükselişle başladı. Güne 2 bin 428 TL’den başlayan gram altın, günün ilerleyen saatlerinde 2 bin 427 lira olarak gerçekleşerek yatay bir seyir izledi.

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, güne 2 bin 428 TL ile başladı. Şimdilerde 2 bin 427 TL seviyesinde gerçekleşerek gün içinde yatay bir seyir izledi. Çeyrek altın ise güne 3 bin 980 TL olarak başlarken, saat 15. 40 itibariyle 3 bin 979 TL olarak işlem görüyor.
Ons altın ise geçtiğimiz işlem gününde 2 bin 343 dolar olarak gerçekleşirken bugün 2.351 dolar seviyesinde bulunuyor.
DOLAR ENDEKSİ
Dolar endeksi haftanın son işlem gününde 104.410 seviyesine kadar gerileyerek aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşıyor.
EKONOMİK VERİLERİN PİYASAYA ETKİSİ
Küresel piyasalarda yaşanan emtiaları etkiliyor. Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları izlendi. ABD ekonomisi yıllık olarak yüzde 1,3 büyüdü. ABD'de ayrıca bu hafta ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi yakından takip edildi.İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları, 219 bin oldu.

Bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi merakla bekleniyor. Açıklanacak olan bu veri piyasaları etkileyebilir. Geçen ay 175 bin olmuştu. Gelecek olan bu veri piyasalar üzerinde etkili olabilir buna bağlı olarak ani hareketlenmeler meydana gelebilir.

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