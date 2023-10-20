Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak

Yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan gram altında yeni dönem başlıyor. Gram altın için etiket ve kod zorunluluğu getirildi.

Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak

Türkiye'de yatırımcının tercihi olan gram altında "etiket" ve "kod" zorunluluğu getirildi. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin yine darphane tarafından verilecek benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu aynı kod ile darphane tarafından kayıt altına alındığı bilgilerin bütünlüğü bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

Kıymetli maden takip sistemi, bir gram ve üzeri için geçerli olacak. Yani kuyumcudan alınan altın kolye, küpe, bilezik ve diğer cumhuriyet altınlarını kapsamayacak.

GRAM ALTINLAR AMBALAJ İÇİNDE OLACAK

"Sistem devreye girdikten sonra bütün gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde olcak" diyen Yılmaz, satılan her gram altının üzerinde ona özel bir kod olacağının da altını çizdi.

FARKLI KIYMETLİ MADENLER İÇİN DE GEÇERLİ

Yeni sistemin farklı kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirten Ylmaz, "Rafineler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki altın, gümüş, platin ve paladyumun hepsinin ambalajlarına bir standart getiriliyor. Tek tip bir ambalaj olacak." ifadelerini kullandı.

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