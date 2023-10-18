Altın piyasası bu vurgunla çalkalandı. 52 kilo altınla sırra kadem basan esnafların davasında sona gelindi

Kuyumcukent’te esnaftan topladıkları 52 kilo altın ile kayıplara karışan 2 kişinin 7 yıldan 168 yıla kadar hapsi istendi.

HalkTV’nin haberine göre; Altın piyasasının kalbinin attığı Kuyumcukent’te iş yapan 24 esnaftan topladıkları 52 kilo altın ile sırra kadem basmakla suçlanan Mahaba Kuyumculuk’un sahibi Erkan Luey Abdulmesih (31) ile Milad Issa (29) ile bu kişileri darp etmekle suçlanan iki kişinin yargılandıkları davada sona gelindi.

7 YILDAN 168 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, geçen 12 Ekim’de görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Abdulmesih ile Issa’nın 7 yıldan 168 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada, iki sanık ‘güveni kötüye kullanmakla’ suçlandı.

ARBEDE ESNASINDA DARP EDİLDİLER

Mütalaada, Kuyumcukent’te yaşanan arbede esnasında iki sanığı darp etmekle suçlanan Ünal Salman ile Yalçın Erliğ’in ise 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan suçlanan Erkan Luey Abdulmesih “Mütalaayı kabul etmiyorum. Dosyada mağdur olan kişi benim. Herkes iş yerinde çalışıyor. Ancak benim iş yerim kapandı. Atölyem gitti” dedi.

‘ALTINLARI ALSAM KİRADA YAŞAMAM’

Abdulmesih savunmasının devamında şunları kaydetti: “Bahsettikleri rakamları almış isem, neden ev sahibi ile mahkemelik olayım. Neden iş yerim kapansın. Benim zaten hiçbir param kalmadı. Bu kadar para aldıysam, neden kirada kalayım. 2,5 sene boyunca her hafta devamlı imzamı attım. Böyle bir şey yapmış olsam, 2,5 sene önce kaçardım.”

KARAR DURUŞMASI ARALIK’TA

Bir diğer sanık Milad Issa ise “Mağdurların çoğu benim hakkımda şikâyetçi değillerdi. 24 kişiye karşı cezalandırılmam istenmiştir. Doğru değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Mahkeme, karar duruşması için önümüzdeki Aralık ayı başına gün verdi.